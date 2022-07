Coligação entre PSD e CDS "é virtuosa e, precisamente por isso, irrita a oposição"

O arranque das Jornadas Parlamentares PSD/CDS, no auditório da Junta de Freguesia de São Martinho, no Funchal, ficou marcado pela intervenção de Jorge Carvalho, secretário regional com a tutela dos Assuntos Parlamentares e pela intervenção do Presidente do CDS Madeira, Rui Barreto.

O líder do CDS destacou primeiramente a coesão da coligação entre o CDS e o PSD, “que é virtuosa e, precisamente por isso, irrita a oposição”. Uma coligação que, nestes três anos de legislatura, "tem um registo de maturidade, onde cada um dos partidos soube colocar de lado algumas questões partidárias em nome de um valor maior que é o de servir a Madeira e os madeirenses", vincou Barreto.

A estabilidade é um valor maior porque é a estabilidade que nos permite governar e cumprir um programa que foi abruptamente interrompido devido a uma pandemia e, tem sido a estabilidade, a coesão e a segurança que tem permitido nós ultrapassarmos as adversidades, uma pandemia e, agora, uma guerra no leste da Europa” Rui Barreto

O governante centrista garantiu que “a estabilidade gera confiança, a confiança gera investimento, o investimento gera riqueza e a riqueza cria emprego, e este tem sido o valor maior desta coligação''.

No que ao parlamento diz respeito, o líder do CDS regional elogiou o parlamento e o seu presidente, José Manuel Rodrigues, também presente nestas Jornadas Parlamentares, pois considera que “o Parlamento tem sido uma casa aberta a todos e nunca houve tanta participação democrática e plural num parlamento”.

Na ocasião, o líder referiu que vê no partido socialista "uma desorientação política, pois já votam contra aquilo que defendem e isso ficou claro esta semana, ao votarem contra o Orçamento Rectificativo”. Além disso, afirmou que “um partido que durante oito anos não soube governar a cidade do Funchal, não é capaz de governar a Madeira”.