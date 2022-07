Avião da TAP divergiu para o Porto Santo

O voo da TAP (TP 1711) que falhou duas aterragens esta manhã no Aeroporto da Madeira acabou por aterrar cerca das 8h20 no Aeroporto do Porto Santo. Proveniente do Porto, aquele voo acabou assim sendo divergido para a ilha vizinha, onde irá aguardar por melhores condições.

Oito minutos depois, após algumas voltas no ar, o voo da easyJet que saíra do Porto, também tentou aterrar na Madeira e conseguiu.

Outro voo da easyJet desde Lisboa também aguardou por melhorias nas condições de vento e acabou por aterrar à primeira tentativa cerca das 8h50.

Em aproximação ao arquipélago está um voo da TAP também proveniente de Lisboa. O avião cargueiro da Swift Air está a caminho.

Refira-se que o voo da Binter Canárias entre o Porto Santo e a Madeira ainda não aconteceu, embora o avião tenha saído da Madeira para a ilha vizinha no primeiro voo da manhã.

A esse propósito, segundo informação do IPMA, o vento soprou com rajadas máximas de 78 km/h esta manhã naquela zona, daí as dificuldades de operacionalidade.