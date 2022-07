JPP acusa secretário da Educação de mentir aos pais

O JPP esteve hoje no Lombo de São João, na Ponta do Sol, para denunciar mais uma situação que comprova o “mau planeamento de todo o processo da fusão e de encerramento de escolas por parte da Secretaria Regional da Educação”, referiu Paulo Alves, porta-voz da iniciativa.

O deputado lembrou que, “tal como aconteceu em Santa Cruz, com a escola Dr. Clemente Tavares, em que o Secretário prometeu que não encerraria a escola nem transferiria alunos com o processo de fusão, o que se verifica é que haverá mesmo transferência de alunos da escola do Lombo de São João para a escola do Lombo dos Canhas, na Ponta do Sol, confirmando a segunda mentira do Secretário Regional da Educação.

Paulo Alves acusou o secretário de manter uma decisão unilateral, sem respeito pela “opinião dos pais, dos órgãos de gestão da escola e do próprio bem-estar e qualidade de ensino das crianças”.

“Neste caso, estamos a falar de crianças que, algumas delas, terão de sair de casa antes das 8h da manhã e só regressarão depois das 19h! São crianças com idades entre os 6 anos e os 10 anos de idade”, reforçou.