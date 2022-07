Já há aviões em dificuldades no Aeroporto da Madeira

Há pelo menos um avião que não conseguiu aterrar à primeira tentativa de se fazer à pista do Aeroporto da Madeira, nesta manhã de sexta-feira. As dificuldades por causa do vento levaram o piloto do Voo TP1711, proveniente do Porto a borregar.

De acordo com o site da Aeroportos da Madeira, este voo já tinha divergido, mas a verdade é que fez nova tentativa e voltou a não conseguir aterrar pelas 8h00.

Outro voo da easyJet (EJU7585), que também vem do Porto, nem sequer fez a tentativa de aproximação, iniciando movimentos circulares na zona de espera entre a Madeira e o Porto Santo. Deverá fazer-se à pista em breve.

Esta mesma companhia tem um voo (EJU7603) a caminho da Madeira, com previsão de chegada desde Lisboa pelas 8h40.

Um voo da Ryanair (FR 385), que deveria chegar pelas 8h00, não se vê nos radares porque segundo informação do Aeroporto de Lisboa só agora está a fechar portas para descolar rumo à Madeira, acumulando um atraso de hora e meia.