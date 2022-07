Ribeira Brava acolhe a 5.ª e última etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2022

A Ribeira Brava irá receber este fim-de-semana a 5.ª e última etapa do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2022. Estão inscritas para esta etapa 11 duplas seniores masculinas, 7 duplas seniores femininas, 4 duplas sub-18 masculinas e 14 duplas sub-18 femininas.

No sábado é dia de competição para as duplas seniores, estando o início dos jogos agendados para as 9h30. As meias-finais estão agendadas para as 15h30, os jogos de apuramento do 3.º e 4.º classificado da etapa estão marcados para as 16h30, sendo que as finais da etapa começarão às 17h30. Após a conclusão dos jogos, haverá a cerimónia de entrega de prémios da etapa e do ranking final do Circuito, com a entrega dos prémios aos Campeões Regionais.

O domingo está reservado para a competição das duplas sub-18, para atletas com idades dos 13 aos 17 anos, um escalão de iniciação/formação para a modalidade de voleibol de praia, sendo que os jogos têm início às 9h30, estando as meias-finais agendadas para as 15 e 16 horas, os jogos de 3.º/4.ª classificado estão marcados para as 17 horas e as finais terão início às 18 horas.

Ainda no domingo, haverá a realização do Torneio de Quadras (Variante de 4), jogada com equipas de 4 a 6 elementos, que terá inicio pelas 14h30.

O Circuito Regional de Voleibol de Praia é um evento organizado pela Associação de Voleibol da Madeira em parceria com as Autarquias Locais, este ano com as Câmaras Municipais de Santana, Machico, Porto Santo e Ribeira Brava, para a realização da prova e dinamização da modalidade.

Os três melhores classificados do Circuito Regional de Voleibol de Praia, nas duplas seniores, irão dividir um prize-money no valor total de mil euros.

Os vencedores do Circuito Regional de Voleibol de Praia 2022 irão qualificar-se para a Fase Final do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia – Apuramento do Campeão Nacional, nas duplas seniores femininas e masculinas, que terá lugar de 5 a 7 de Agosto, no Centro de Alto Rendimento de Voleibol de Praia, em Cortegaça (Ovar).