Capicua antevê concerto de amanhã no Summer Opening

O centro comercial MadeiraShopping recebeu esta quinta-feira, 21 de Julho, a artista portuguesa Capicua no 'Meet&Greet', em forma de antecipação ao concerto de amanhã no Summer Opening no Parque de Santa Catarina.

O 'Meet&Greet' recebe pelas 17h30 desta sexta-feira o Carlão para falar sobre o concerto no festival de música urbana.

Ambos os momentos decorrem na Praça Principal do centro comercial, no Piso 0, e são de participação gratuita — basta aparecer e aproveitar para saber mais sobre estes dois artistas e o festival.