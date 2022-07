"O Presidente do PSD, Luís Montenegro, participa no próximo dia 24 de julho, domingo, a partir das 10h30, na Festa do Chão da Lagoa do PSD/Madeira", informa uma curta nota de imprensa.

Na nota, divulgada pelo partido a nível nacional, é referido que "os discursos estão previstos a partir das 13h30" na 'Herdade do Chão da Lagoa', propriedade do PSD-Madeira.