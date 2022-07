Campanha '+Verão... Sem Drogas' presente no Summer Opening

A campanha '+Verão... Sem Drogas', projecto da Secretaria Regional da Saúde, está presente nesta edição do Summer Opening.

A iniciativa pretende desenvolver, durante este Verão, em colaboração com múltiplas entidades regionais, o reforço da prevenção e fiscalização para a dissuasão dos comportamentos de risco relacionados com o consumo de álcool e de substâncias psicoactivas ilegais nos eventos recreativos (como arraiais, festivais e festas temáticas) que decorrem na Região.

Adolescentes, jovens adultos e as suas famílias são o público-alvo desta iniciativa, mas também o papel dos empresários e colaboradores de estabelecimentos de diversão e restauração, vendedores ambulantes e promotores de eventos recreativos são importantes para sensibilizar sobre este assunto.

A campanha será desenvolvida através de intervenções concertadas das entidades regionais nos contextos recreativos dos concelhos da Região, tal como está a acontecer no Summer Opening.

A Alfândega do Funchal, Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF), a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE), Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência (CDT), a Guarda Nacional Republicana (GNR), o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM (ISSM), Polícia de Segurança Pública (PSP), Polícia Judiciária (PJ), Polícia Marítima da Madeira (PM), Serviço de Saúde da RAM, E.P.E (SESARAM), autarquias e juntas de freguesia, Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, corporações de bombeiros da Madeira e Porto Santo, Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Madeira, a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE), Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny e a Universidade da Madeira (UMa) são os parceiros envolvidos no '+ Verão... Sem Drogas'.