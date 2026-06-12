Falso alarme de incêndio mobilizou bombeiros até à Rua da Infância

Um falso alarme de incêndio mobilizou, na manhã desta sexta-feira, 12 de Junho, os Bombeiros Sapadores do Funchal para a Rua da Infância, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 10h40, indicando a existência de um alegado foco de incêndio naquele local. Para a ocorrência foram acionados quatro meios e 11 elementos da corporação.

À chegada, os bombeiros apuraram que o fumo que motivou o alerta tinha origem numa máquina de ressonância magnética, tratando-se de um procedimento normal do funcionamento do equipamento.

A ocorrência acabou, assim, por se revelar um falso alarme, não tendo sido registados danos nem vítimas.