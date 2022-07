Associação Xarabanda actua no Auditório do Jardim Municipal a 17 de Julho

A Associação Musical e Cultural Xarabanda (AMCX), com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, vai realizar um concerto, de entrada livre, no dia 17 de Julho, às 19 horas, no Auditório do Jardim Municipal.

Este concerto inclusivo terá como base a formação: 'Oficina de Ritmos para Cavaquinho Brasileiro e Violão', baile público intitulado 'Dança que eu toco', contando com a actuação de dois músicos e formadores brasileiros convidados, Pedro Cantalice e Gilberto Vieira, e dos participantes da formação.

O concerto vai incluir a participação dos grupos musicais da AMCX, 'A velha Guarda', o 'Quarteto Moritz' e o grupo de danças tradicionais europeias, 'Rodopio Pintoresco'.

A Associação Cultural e Musical Xarabanda nasceu em 1981, com o propósito de promover a tradição musical madeirense, tendo lançado o seu primeiro disco em 1989, 'Tocares e cantares tradicionais da Madeira'.

Esta associação integra dez elementos, entre eles, Carlos Figueira, Duarte Salgado, Filipa Camacho, João Viveiros, Maria João Caíres, Slobodan Sarcevic, Roberto Moniz, Roberto Moritz e Rui Camacho.

Relembramos que a Associação Musical e Cultural Xarabanda apresentará no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 19 de Julho, a conferência 'Danças Urbanas do Século XIX para Cavaquinho do Brasil e Machete/Braguinha', proferida pelos investigadores brasileiros Pedro Cantalice e Gilberto Vieira, e pelo musicólogo Paulo Esteireiro.