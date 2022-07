Violante Saramago Matos fala do seu livro de eleição de José Saramago na Galeria Anjos Teixeira

Violante Saramago Matos é a primeira convidada para ‘Palavra Resistence.Com Saramago” e irá falar sobre o seu livro de eleição de José Saramago nesta iniciativa, que terá lugar na próxima quinta-feira, 28 de julho, na Galeria Anjos Teixeira, pelas 19 horas.

'Palavra Resistente. Com Saramago' é o título de uma sequência de sessões promovidas na Galeria Anjos Teixeira sobre o Nobel da Literatura, José Saramago, no âmbito das iniciativas do programa de comemorações do centenário do nascimento daquele escritor, que se realizam todas as semanas ao fim da tarde de terça e quinta feira, até ao final do mês de Agosto.

Ao comemorar o centenário do nascimento do Nobel da Literatura a Galeria Anjos Teixeira pretende contribuir para a valorização da obra literária e da escrita na língua portuguesa, em que o recurso a um conceito de José Saramago, "a palavra resistente" expressa a importância distintiva daquela palavra que se prolonga no tempo, da palavra transformadora e perdurável na história.