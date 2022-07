Fogo em mato leva bombeiros a São Martinho

A equipa do POCIR dos Bombeiros Voluntários Madeirenses detectou um incêndio em mato ao Pico de São Martinho.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal também já foram mobilizados para o local para combater as chamas e os Voluntários Madeirenses saíram com uma viatura pesada, visto que o fogo encontra-se perto de uma habitação.