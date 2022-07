Paróquia da Nazaré promove segunda edição da Feira do Livro Solidária

Começou ontem, na Igreja da Nazaré, a segunda edição da Feira do Livro Solidária, uma iniciativa promovida pela paróquia e que decorre na Galeria S. João Paulo II, naquela igreja.

Esta iniciativa tem como objectivos principais, conforme deu conta o padre Miguel Lira, a promoção de hábitos de leitura e, ao mesmo tempo, a prática da caridade, uma vez que as vendas revertem inteiramente para o Apoio Sócio-Caritativo da Paróquia da Nazaré.

Esta feira do livro decorre até ao próximo domingo, estando aberta ao público entre as 18 e as 20h30, com excepção do último dia, em que o funcionamento decorrerá entre as 10 e as 13 horas.