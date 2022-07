Exposição ‘Tetrapoda: origem e evolução’ inaugurada amanhã na Galeria do MUDAS

A Galeria do MUDAS.Museu e o Museu de História Natural do Funchal recebem amanhã, pelas 18 horas, a inauguração do conjunto de exposições ‘Tetrapoda: Origem e Evolução’ que integram o projecto artístico de Ricardo Barbeito. A segunda parte do projecto abre ao público a 28 de Julho no Museu de História Natural do Funchal.

Integrada no programa das comemorações dos trinta anos da Fundação do Museu de Arte Contemporânea que decorre desde Janeiro de 2022 e se estenderá até Dezembro de 2023, a apresentação quase simultânea destas duas mostras surge através de uma parceria estabelecida entre o MUDAS.Museu e o Museu de História Natural do Funchal.

As duas exposições que contam com a curadoria de Marcia de Sousa e a colaboração especial, em jeito de performance, de Carlos Valente, resultam de um projecto de residência artística que teve lugar nos dois últimos meses no MUDAS.Museu. Em ‘Tetrapoda: Origem e Evolução’, Ricardo Barbeito propõe através de um ensaio visual em contexto site-specific, um exercício de reflexão crítica, especulativa que tem como ponto de partida a aluvião de 20 de Fevereiro de 2010.

Sobre o autor Ricardo Barbeito:

Nasceu no Funchal em 1979, sendo que actualmente vive e trabalha em Lisboa. É licenciado em Artes Plásticas pela Universidade da Madeira, e possui um mestrado em Arte e Património: no contemporâneo e actual, no âmbito do qual apresentou o projecto de arte pública efémera 'A Bilhardice: projecto de intervenção estético-artística para a cidade do Funchal', onde a arte surge como possibilidade de mudança no espaço público e o público como factor de mudança no espaço da arte. Apresenta o seu trabalho artístico regularmente, em colectivo ou a título individual, desde 2004.