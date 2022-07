Juan Guaidó insiste em acordo com o regime para eleições livres e justas na Venezuela

O líder opositor venezuelano, Juan Guaidó, voltou hoje a insistir que é preciso pressão internacional para que a oposição venezuelana chegue a um "acordo abrangente" com o regime para conseguir eleições presidenciais livres e justas no país, em 2024.

"O nosso compromisso de luta, pela Venezuela, está intacto. Reiteramos a necessidade de pressão internacional, para alcançar um acordo abrangente e para consolidar a unidade com [eleições] primárias e a presença nas ruas para obter as eleições presidenciais livres e justas que nos devem", escreveu na sua conta no Twitter.

Na mesma rede social, Guaidó divulgou ainda um vídeo afirmando que a oposição "continua na luta para sair da ditadura e alcançar a liberdade para a Venezuela, apesar das perseguições e ataques do regime" liderado por Nicolás Maduro.

"Como o faremos? Realizando umas [eleições] primárias que nos levem a participar em unidade, organizados e mobilizados em eleições livres e justas", explica.

Por outro lado, insiste na organização e mobilização nas ruas para promover "um Acordo de Salvação Nacional que especifique as datas e as condições eleitorais, com a pressão diplomática da comunidade internacional".

As próximas eleições presidenciais venezuelanas deverão realizar-se em finais de 2024.

Em 28 de junho, a aliança opositora Plataforma Unitária, reuniu-se com uma delegação do Governo dos Estados Unidos que esteve na Venezuela.

O encontro, segundo a oposição, teve como propósito "coordenar esforços para restabelecer o processo de negociação" com o Governo do Presidente Nicolás Maduro.

Após o encontro, a oposição anunciou que estava na disposição de retomar "imediatamente" o diálogo com o Governo, suspenso desde 2021.

Em 04 de julho, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguéi Lavrov, disse que Moscovo estava na disposição de apoiar o diálogo entre o chavismo e a oposição.