Festa do Livro ‘A Palavra Resistente. Com Saramago’ na Galeria Anjos Teixeira

A Galeria Anjos Teixeira promove na próxima terca-feira, 19 de Julho, e quinta-feira, 21 de Julho, das 10h às 22h, a Festa do Livro.

Esta iniciativa que se realizará no âmbito das comemorações do centenário do nascimento de José Saramago, terá como título ‘A Palavra Resistente. Com Saramago’ e incluirá livros à venda a preços simbólicos, de Saramago e de outros escritores.

Ao comemorar o centenário do nascimento do Nobel da Literatura a Galeria Anjos Teixeira pretende assim contribuir para a valorização da obra literária e da escrita na língua portuguesa, em que o recurso a um conceito de José Saramago, ‘a palavra resistente’ expressa a importância distintiva daquela palavra que se prolonga no tempo, da palavra transformadora e perdurável na história.