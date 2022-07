FC Porto vence Gil Vicente por 2-1 no segundo ensaio do dia no Olival

O FC Porto derrotou hoje o Gil Vicente 2-1, horas depois de ter goleado o Arouca (5-1), num embate de preparação entre clubes da I Liga de futebol, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

Autor do quinto e último golo diante dos arouquenses, o inglês Danny Loader assumiu-se como protagonista na sétima partida de preparação dos campeões nacionais, ao anotar dois tentos, enquanto o espanhol Fran Navarro reduziu a favor do conjunto de Ivo Vieira.

Com um 'onze' totalmente renovado face ao apronto matinal, o FC Porto começou com o guarda-redes Agustín Marchesín, os defesas João Mário, Pepe, Iván Marcano e Wendell, os médios Marko Grujic, Otávio, Pepê e Loader e os avançados Galeno e Toni Martínez.

Francisco Meixedo, Rodrigo Conceição, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu, Matheus Uribe, Stephen Eustáquio, Vasco Sousa, Bernardo Folha, Bruno Costa, Gonçalo Borges, Medhi Taremi, Evanilson e Fernando Andrade foram suplentes utilizados neste desafio.

Os restantes atletas realizaram trabalho específico, enquanto Wilson Manafá continua a ser o único nome no boletim clínico e efetuou tratamento, ginásio e treino condicionado.

A equipa de Sérgio Conceição voltou a jogar à porta fechada, à imagem dos triunfos face à equipa B (3-0), aos ingleses do Bristol Rovers (3-0), Vilafranquense (2-0), da II Liga, e aos primodivisionários Portimonense (1-0), Vitória de Guimarães (2-1) e Arouca (5-1).

Já o Gil Vicente, quinto colocado na última edição da I Liga, perdeu pela primeira vez na pré-temporada ao quarto encontro, na sequência das vitórias sobre os 'secundários' Leixões (3-2) e Penafiel (2-0) e na receção ao Vitória de Guimarães B (5-1), da Liga 3.

Os 'dragões' fecham o calendário de pré-época com o jogo de apresentação aos sócios diante dos franceses do Mónaco, no sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, a uma semana da estreia oficial em 2022/23, com a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira ante o recém-despromovido Tondela, finalista vencido da Taça de Portugal, em Aveiro.

O FC Porto vai começar a defesa do título de campeão nacional com uma receção ao Marítimo, em 06 de agosto, dois dias antes de o Gil Vicente medir forças com o Paços de Ferreira, no Estádio Cidade de Barcelos, em duelos da ronda inaugural do campeonato.