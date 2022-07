Realizou-se, esta quarta-feira, 20 de Julho, a Prova Final de Matemática, do 9.º ano de escolaridade do Ensino Básico, relativo à 2.ª Fase do Calendário de Provas Finais.

A prova foi realizada em seis escolas, por sete dos nove alunos inscritos, o equivalente a uma participação de 77,8%.

De acordo com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, "o processo decorreu de forma tranquila".