Região obteve média positiva em exames nacionais de 19 disciplinas

Terminada a 1.ª fase dos exames finais nacionais do Ensino Secundário 2022, que decorreu dentro da normalidade e sem incidentes, nas 15 escolas da Região, é altura de olhar para os resultados regionais.

De acordo com informações da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a Região obteve média positiva nos exames de 19 disciplinas: Inglês, Matemática A, Economia A, Geometria Descritiva A, Geografia A, História A, Filosofia, Português e Física e Química A.

- Inglês: 14,3 valores (menos 0,1 em relação a 2021);

- Matemática A: 12, 3 valores (mais 1,5 em relação a 2021);

- Economia A: 11,9 valores (mais 0,2 em relação a 2021);

- Geometria Descritiva A: 11,8 valores (menos 2,4 em relação a 2021);

- Geografia A: 11,7 valores (mais 1,2 em relação a 2021);

- História A: 11,6 valores (menos 0,7 em relação a 2021);

- Filosofia: 11,4 valores (menos 1,4 em relação a 2021);

- Física e Química A: 11,3 valores (mais 1,2 em relação a 2021);

- Português: 10,4 valores (menos 1,2 em relação a 2021);

- Matemática Aplicada às Ciências Sociais: 10,1 valores (menos 0,2 em relação a 2021);

- Biologia e Geologia: 9,9 valores (menos 1,2 em relação a 2021, única média positiva abaixo dos 10 valores);

- Matemática B: 8,9 valores (menos 1,1 em relação a 2021, sendo a única disciplina com média negativa).

No entanto, há que registar o único ‘chumbo’ em Matemática B, que obteve uma média de 8,9 valores, em igualdade com a média nacional.

No conjunto das 24 disciplinas sujeitas a exame final nacional, a RAM apresentou candidatos a 20, num total de 4.128 alunos (menos 168 em relação a 2021). Ao todo registaram-se 6.693 inscrições nos exames nacionais da 1.ª fase (mais 129 inscrições relativamente a 2021), tendo-se realizado um total de 5.280 provas (menos 172 provas em relação a 2021), o que corresponde a uma média de presenças na ordem dos 79% (menos 4% em relação a 2021).

A percentagem de alunos que faltaram aos exames finais nacionais foi de 21%, (mais 4% em relação a 2021). É de salientar que, dos 254 alunos que realizaram a prova escrita dos Exames Nacionais das Línguas Estrangeiras (Inglês, Francês, Alemão e Espanhol), dez faltaram à componente oral do exame destas disciplinas, facto que os impede de obter aprovação no respetivo exame.

17 alunos da Região conseguiram a nota máxima

A Região teve 17 alunos com 200 pontos nos exames, ou seja, 20 valores, a nota máxima. A distribuição destes alunos foi a seguinte: 6 alunos em Geometria Descritiva A; 4 alunos em Matemática A; 3 alunos em Desenho A; 1 aluno em Inglês; 1 aluno em Espanhol (iniciação); 1 aluno em Português; 1 aluno em Matemática B (apesar de ser a única disciplina com média negativa e com a maior percentagem de negativas);

Também de destacar que na Região, 13% dos estudantes (686 alunos) que realizaram exames nacionais obtiveram classificações entre os 17 e os 20 valores.