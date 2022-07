Taxa de juro no crédito à habitação e a prestação média aumentaram na Madeira

Segundo informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em Junho de 2022, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se em 0,816%, registando um acréscimo de 0,034 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior. Em Junho de 2021, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 0,713%.

O valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação subiu 2 euros, para 274 euros, tendo os juros se fixado nos 41 euros (mais 2 euros que no mês anterior) e a amortização nos 233 euros (o mesmo valor do mês anterior)

Já no mês homólogo, período em que vigoravam as moratórias do crédito à habitação, o valor médio da prestação vencida era de apenas 239 euros.

Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou, situando-se neste mês nos 60.532 euros (60.281 euros em Maio de 2022). Um ano antes era de 58.199 euros.

A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita subiu para 0,858%, mais 0,032 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos aumentou para os 261 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 60.061 euros (59.614 euros no mês precedente).