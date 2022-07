Taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor foi de 4,0% na Madeira

Em Junho, na Região Autónoma da Madeira (RAM), a variação média registada pelo Índice de Preços no Consumidor (IPC) nos últimos doze meses – Total Geral – foi de 4,0%, superior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) ao registado no mês anterior, revela a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Note-se que este indicador está em trajectória ascendente desde Fevereiro de 2021 e em terreno positivo desde o mês de Setembro do mesmo ano, atingindo neste mês de Junho de 2022 o valor mais elevado desde Agosto de 2013. O indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de 2,8%, valor superior em 0,6 p.p. ao observado no mês anterior". Direcção Regional de Estatística da Madeira

Os bens registaram uma taxa de 4,7% e os serviços de 3,0%.

De acordo com a mesma fonte, "as variações positivas mais expressivas foram observadas nas classes dos 'Transportes' (+10,2%) e dos 'Restaurante e Hotéis' (+5,5%). Em sentido inverso, a classe da 'Educação' registou a maior variação negativa, com -1,0%, seguida da classe das 'Bebidas alcoólicas e tabaco', -0,4%".

No País, o IPC registou uma taxa de variação média de 4,1%, valor superior em 0,7 p.p. ao observado no mês anterior (3,4%).

Em termos homólogos, ou seja, comparando Junho de 2022 com o mesmo mês de 2021, a variação de preços foi de +8,8% (+8,7% no País), o valor mais elevado desde Setembro de 1992. Entre Maio e Junho de 2022, o IPC cresceu +1,0% (+0,8% no País), desacelerando face ao mês anterior (+1,4%)". Direcção Regional de Estatística da Madeira

Por fim, acrescenta que, em Junho, "o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, apresentou uma variação de +0,1% face ao mês anterior e de +2,5% se comparado com mês homólogo".