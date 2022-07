Naquele que foi o primeiro jogo do estágio em Lousada, o Marítimo não foi além de um empate a uma bola com o Penafiel, da Liga SABSEG.

Na partida disputada, esta manhã, no Estádio Municipal do Complexo Desportivo de Lousada, os 'verde-rubros' inauguraram o marcador no início da segunda parte, por intermédio do central Matheus Costa, que correspondeu da melhor maneira a um cruzamento largo de Edgar Costa. No entanto, já perto do apito final, o conjunto da II Liga conseguiu repor a igualdade, através do golo do avançado Edi Semedo.

Em quatro partidas disputadas durante esta pré-época, a turma liderada por Vasco Seabra soma duas vitórias e dois empates.

O próximo jogo de preparação realiza-se no 23 de Julho, sábado, às 10 horas, diante o Casa Pia, e para fechar esta fase da pré-época, o Marítimo defronta no dia 26 de Julho, terça-feira, o Leixões (na parte da manhã) e o Boavista (durante a tarde).