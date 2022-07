Sevenair concorre à concessão da linha Porto Santo-Madeira

A NewsAvia revelou, ontem à tarde, que a companhia aérea regional portuguesa, Sevenair, anunciou, na semana passada, que vai concorrer à concessão da rota Porto Santo-Madeira cujo o concurso, com obrigações de serviço público, foi recentemente lançado pelo Governo português.

Com experiência neste tipo de operações, a companhia aérea, tem também experiência em operações aéreas em outras ilhas. No seu historial constam situações semelhantes em Guernsey, ilhas do Canal da Mancha, no Reino Unido, durante três anos; no arquipélago de Cabo Verde com presença de 18 meses e, na República de São Tomé e Príncipe, desde há quatro meses, onde liga as duas ilhas que constituem este país.

Se a Sevenair vencer o concurso, (o vencedor deverá ser anunciado no próximo mês) também pretende analisar a possibilidade de efectuar outros voos a partir do arquipélago, nomeadamente em ligações a Faro (Algarve) e Casablanca (Marrocos).

O site dedicado a notícias sobre aviação diz ainda que a companhia aérea terá uma aeronave baseada no Porto Santo, com suporte técnico da sua empresa de manutenção - 'Sevenair Maintenance' - e poderá reforçar ainda com mais aeronaves, não só para operar nas rotas referidas, mas também disponibilizar ao mercado regional a possibilidade de fretar aviões em regime charter.

Além disso, tendo uma área de experiência dentro do grupo, com Skydiving, voos turísticos, entre outros, e sendo a Madeira uma região de turismo por excelência, é também uma área que o grupo pondera expandir para as ilhas, oferecendo uma experiência diferente aos visitantes e habitantes da Região Autónoma, destaca um comunicado distribuído pela Sevenair". NewsAvia

A companhia portuguesa não especificou, contudo, o tipo de aeronave que juntará ao processo de candidatura. Actualmente os voos são efectuados pela Binter (companhia espanhola com sede nas ilhas Canárias) que utiliza aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 70 pessoas. Tem um avião baseado na ilha da Madeira, onde começa os voos para ilha do Porto Santo.