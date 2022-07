Duas idosas evacuadas de emergência do Porto Santo

Duas doentes idosas do Porto Santo foram, ao final da manhã deste sábado, dia 16 de Julho, evacuadas de emergência para a Madeira no avião da Força Aérea Portuguesa (FAP) C-295M, da Esquadra 502 ‘Elefantes’ do destacamento permanente em Porto Santo.

Duas mulheres, de 81 e 89 anos de idade, foram transportadas em ambulâncias dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo entre o Centro de Saúde local e o Aeródromo de Manobra nº 3 – aeroporto do Porto Santo – de onde foi realizado o transporte aero-médico em aeronave militar até ao Aeroporto da Madeira. Daqui e até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça as duas octogenárias foram transportadas em ambulâncias dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, mobilizados para o efeito.