Cinco doentes transportados entre o Porto Santo e a Madeira no C-295M e no EH-101 Merlin

Cinco doentes a precisar de assistência média urgente foram na tarde desta segunda-feira, dia 18 de Julho, evacuados entre Porto Santo e a Madeira a bordo das duas aeronaves da Força Aérea Portuguesa (FAP) estacionadas no Aeródromo de Manobra nº 3 – Porto Santo.

De acordo com a FAP, através da conta no Twitter, o primeiro transporte de três doentes, da ilha de Porto Santo para a Ilha da Madeira, foi realizado no C-295M, e o segundo, no EH-101 Merlin.