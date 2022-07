Ruptura de conduta de abastecimento de combustível no cais do Porto Santo

Ocorreu esta manhã, pelas 9 horas, uma rotura de uma conduta de abastecimento de combustível no molhe interior do Cais Norte do Porto Santo, o que deixou o mesmo poluído, informou o Comandante da Zona Marítima da Madeira num comunicado emitido.

A mesma nota dava conta de que “com a colaboração de elementos da APRAM foi de imediato efectuado o corte do sistema de bombagem e a recolha/absorção do hidrocarboneto que acabou por ficar circunscrito ao próprio cais, não se tendo verificado qualquer escorrimento para o mar”.

Participaram na ocorrência elementos do CLPM e da Capitania de Porto Santo.