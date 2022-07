Empresa de Cervejas da Madeira reforça aposta sustentável no Porto Santo

Esta é uma época que a Ilha Dourada recebe milhares de visitas, por isso a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM) contribui com campanhas de sustentabilidade ambiental e económica.

Deste modo, a ECM realizou um investimento no mercado do Porto Santo ao colocar uma máquina apropriada à devolução das suas garrafas de vidro.

Cada vez que o consumidor depositar garrafas de vidro vazias na máquina vai estar a poupar, pois o valor da caução pago no acto da compra será reavido, ao invés de depositá-la no vidrão sem qualquer benefício financeiro.

Assim, para o consumidor, o produto acaba por ficar mais barato na medida em que recupera esse valor, que é convertido em talão para usufruir nas compras de supermercado.

A ECM, focada na sustentabilidade, aposta num investimento que constitui um incentivo para os consumidores e consequentemente para o Porto Sant, pois serão menos garrafas depositadas no vidrão e que ao regressar à fábrica conseguem ser cheias mais de 40 vezes." Empresa de Cervejas da Madeira.

Para promover o hábito de devolver garrafas vazias a ECM também lançou uma campanha de outdoor no centro do Porto Santo, com publicidade a circular em 13 táxis, sob o mote 'Protege o Paraíso', sendo este um compromisso que está ao alcance de todos.