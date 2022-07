Recorde de 2 mil milhões de fundos europeus. Esta a é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Só o ‘Madeira 2030’ vai contar com uma dotação de 760 milhões de euros. Operacionalização das verbas ao dispor da Região arranca até ao final do ano.

Mira apontada a Lisboa. No Dia da Assembleia, PSD e CDS vincam que Autonomia não é um “dado adquirido”, enquanto oposição critica postura da maioria. Albuquerque pede “coragem física” às novas gerações. Para ler nesta edição.

“Queremos estar na frente por mais 30 anos”. Presidente da NOS revela que empresa investe, por ano, 7 milhões na Madeira, lamenta que as verbas do PRR não cheguem à transição digital e elogia o “relevo” que o Governo Regional dá ao sector. A entrevista ao DIÁRIO.

Outras notícias em destaque nesta edição:

- Dupla mexicana Le Twins traz animação a dobrar à Festa de Verão da Calheta.

- Madeirense João Luís Gonçalves promovido a procurador-geral Regional de Lisboa.