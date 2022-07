Um incêndio deflagrou esta tarde numa zona de difícil acesso no sítio da Furna, na Ribeira Brava.

A equipa do POCIR dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol esteve no local mas dada a dificuldade foi mobilizado o meio aéreo que efectuou descargas de água para extinguir as chamas.