Agredido à facada na Ribeira Brava

Um homem foi esta tarde agredido com gravidade à facada no sítio da Cruz, Ribeira Brava.

A vítima, com golpes de arma branca no abdómen, num braço e na cabeça, foi socorrida inicialmente pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, e posteriormente também acompanhada pela EMIR – a partir do Campanário - durante o transporte para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.