Segunda edição do ‘Passaporte Cecília Zino’ arranca esta semana

Arranca já esta semana a 2.ª edição do ‘Passaporte Cecília Zino’, uma iniciativa levada a cabo pela Fundação Cecília Zino, destinada ao público jovem, que procura incentivar a visita a espaços culturais, como museus e galerias de arte, da Região

Esta nova edição tem algumas alterações, conforme deu conta Susana Freitas, membro do conselho executivo da Fundação, na cerimónia de entrega de prémios da edição anterior, onde foram distinguidos quatro jovens que visitaram, no mínimo, 12 espaços culturais, entre o final de Janeiro e 30 de Junho deste ano.

Entre as novidades da edição que começa em breve, destaque para o alargamento da faixa etária dos participantes, que passa a ser dos 10 aos 26 anos. Susana Freitas refere que esta é foi a forma encontrada para permitir que um público alvo mais abrangente e igualmente consumidor dos vários espaços culturais da Madeira e do Porto Santo, possa beneficiar dos prémios que vão estar a concurso.

A iniciativa prolongar-se-á, agora, por 12 meses, terminando em Junho do próximo ano. Com o aumento da duração aumenta, também, o número mínimo de ‘carimbos’, passando de 12 para 24. Casa carimbo corresponde a uma visita, podendo os participantes visitar mais do que um vez o mesmo espaço, desde que em causa estejam exposições distintas.

No conjunto de espaços culturais com os quais a Fundação Cecília Zino tem protocolo incluem-se os museus e galerias sob a alçada da Secretaria Regional de Turismo Cultura, bem como os espaços que são tutelados pela Câmara Municipal do Funchal. Incluem-se, também, outros espaços, ainda que unidades que não estejam incluídas no protocolo podem também ser contabilizadas no passaporte, desde que os participantes façam prova da visita através do bilhete de entrada.

Esta tarde foram entregues dos prémios aos vencedores, numa cerimónia que contou com a presença de Eduardo Jesus e Pedro Calado, secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Câmara Municipal do Funchal, respectivamente, bem como vários elementos dos corpos sociais da própria Fundação.

O 1.º prémio - uma viagem a Madrid para duas pessoas - foi ganho por Gonçalo Ramos; o segundo prémio - uma viagem a Lisboa ou ao Porto - coube a António Bernardo Vieira; com uma Playstation 5 ficou Ana Luísa Marques, que ficou em 3.º lugar; André Filipe Encarnação recebeu o 4.º prémio, um Iphone 13.

A 2ª edição deste passatempo volta a ter a Secretaria Regional de Turismo e Cultura e a Câmara Municipal do Funchal como parceiros, estando em jogo, como primeiro prémio, uma viagem para duas pessoas a Londres, com visitas a vários espaços culturais incluídas. Os interessados em participar na iniciativa poderão levantar o seu passaporte no Centro para o Desenvolvimento Humano, da Fundação Cecília Zino (Rua do Bettencourt, n.º 10, 1º Andar, no centro do Funchal).