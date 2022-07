IV Semana Pedagógica do MUDAS.Museu começa amanhã

Começa amanhã e vai decorrer até ao próximo dia dia 23 de julho, a IV Edição da Semana Pedagógica do MUDAS.Museu, iniciativa que tem como objectivo celebrar o ano de trabalho desenvolvido pela equipa pedagógica daquela instituição, assim como, promover a reflexão e as boas práticas em torno da acção educativa.

A semana vai incluir um conjunto de actividades lúdico-pedagógicas pensadas para todas as faixas etárias, como ateliers e oficinas criactivas, assim como visitas orientadas todos os dias, pelas 16 horas, mediante marcação prévia.

Todas as actividades são gratuitas, sendo que as inscrições devem ser feitas através do telefone número 291820900 ou do e-mail [email protected]. Mais informações podem ser obtidas através dos mesmos meios.

Programa da Semana Pedagógica:

15 de julho - (sexta-feira)

14h00 - Visita temática: “Estórias e histórias”.

15h00 - Visita imersiva “fruição ampliada” com a colaboração da Associação Cultura da Retoiça.

16h00 - Visita orientada.

16 de julho (sábado)

10h30- Oficina criactiva para famílias: “fruir, sentir e explorar”.

15h00 - Visita temática: “O desejo na obra de Julião Sarmento”.

16h00 - Visita orientada.

18 de julho (segunda-feira)

Formação Outdoor - Oficina criativa: “observação e registo” - 10h00 - Levada do Alecrim.

19 de julho (terça-feira)

10h00 - Conferência no Solar do Aposento: Martha Telles em “A linguagem do silêncio” com Graça

Alves e Rita Rodrigues.

14h00 - Visita oficina: “memórias e(m) silêncios” - Solar do Aposento.

16h00 - Visita orientada.

20 de julho (quarta-feira)

10h00 - Oficina criactiva: “Cores salgadas” na praia da Calheta.

11h00 - Oficina criactiva: “Como nascem os quebra-mares” com Ricardo Barbeito na praia da Calheta.

15h00 - Visita temática: o “campo expandido” na obra de Sandra Baía.

16h00 - Visita orientada.

21 de julho (quinta-feira)

14h00 - Oficina criactiva: “Uma tarde no museu”.

15h00 - Visita temática: “narrativas contemporâneas”.

16h00 - Visita orientada.

22 de julho (sexta-feira)

10h00- Oficina criactiva: “na (epi)derme” - Rabaçal

15h00 - Visita temática: “Revelações e ocultações na obra de Julião Sarmento”.

16h00 - Visita orientada.

23 de julho (sábado)

10h00 - Oficina de pintura e expressão plástica.

15h00 - Visita temática: Património em construção (uma coleção).

16h00 - Visita orientada.

16h00 - Visita sensorial para bebés.