Retomada emissão de bilhetes de identidade e passaportes na Venezuela após falha no sistema

As autoridades da Venezuela ativaram uma nova plataforma para emitir os documentos de identificação e passaportes, após queixas de utilizadores de que uma falha mantinha o sistema fora de serviço há quatro semanas.

"Graças ao 'backup' [armazenamento] dos dados e ao processo de transformação profunda dos sistemas no Serviço Administrativo de Identificação, Migração e Estrangeiros (SAIME), conseguimos estabelecer e ativar uma nova plataforma tecnológica que nos permitirá retomar os serviços desta instituição sem dependências tecnológicas estrangeiras, que têm servido para afetar o povo venezuelano", explica-se em comunicado.

No documento explica-se que, "devido ao impacto perverso e pernicioso causado pelo bloqueio tecnológico contra o país, o nosso sistema foi diretamente afetado, causando inconvenientes na prestação de serviços".

Por outro lado, o SAIME disse estar "comprometido" com os venezuelanos e "continua a garantir todos os serviços aos cidadãos apesar das sanções internacionais impostas contra a Venezuela.

Segundo o SAIME, "os cidadãos com marcações pendentes receberão, a partir da próxima semana, um 'e-mail' com o reagendamento" e brevemente os passaportes e extensões de validade estarão disponíveis para recolha nos escritórios daquele organismo e nos consulados da Venezuela no estrangeiro.

Desde 21 de junho de 2022 que a imprensa venezuelana e as redes sociais locais têm dado conta de queixas de utilizadores da impossibilidade de solicitar documentos como o bilhete de identidade e o passaporte.

A falha no sistema afetou, segundo o portal Crónica Uno, venezuelanos no país e emigrados, entre eles o de uma estudante que perdeu uma bolsa de estudos numa universidade de Paris, França, por estar há cinco meses à espera pelo bilhete de identidade e passaporte.