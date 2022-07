Fundação Zino “virou uma página na história do convite ao consumo da Cultura"

O secretário regional de Turismo e Cultura elogiou, hoje, o concurso 'Passaporte Cecília Zino', sublinhando que a instituição “virou uma página na história do convite ao consumo da Cultura com um projecto bom e motivador”.

Eduardo Jesus esteve presente no sorteio dos prémios iniciativa, que teve por objectivo estimular crianças e jovens, dos 10 aos 18 anos, a visitarem centros de exposições, museus ou espaços culturais da Região Autónoma da Madeira.

Além de outros museus e espaços culturais da RAM, foi assinado, no início do ano, um protocolo entre a Fundação Cecília Zino e a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, no sentido de envolver três museus e dois espaços culturais tutelados pelo Governo Regional, através da Direcção Regional da Cultura, concretamente: o Museu Quinta das Cruzes, a Casa-Museu Frederico de Freitas, o Museu Etnográfico da Madeira, o Centro Cultural da Quinta Magnólia e a Torre do Capitão – Núcleo Histórico-Museológico de Santo Amaro.

Os portadores destes passaportes (onde receberam os carimbos) tiveram entrada gratuita nos espaços.

O sorteio dos visitantes que conseguiram os 12 carimbos necessários decorreu na Fundação Zino, na Rua do Bettencourt, a qual procederá, agora, aos contactos com os quatro contemplados com os prémios.

O 1.º prémio, retirado da tômbola pelo Secretário Regional de Turismo e Cultura, foi atribuído a Gonçalo José Abreu Ramos, da Escola Secundária Jaime Moniz, contemplado com uma viagem a Madrid com visita aos museus Reina Sofia e do Prado.

O 2.º prémio foi para António Bernardo Dias Vieira, do Externato de Apresentação de Maria, que ganhou uma viagem ao continente, com entradas no MAAT, em Lisboa, e em Serralves, no Porto.

O 3.º prémio contemplou Ana Luísa Gonçalves Marques, da Escola Secundária Francisco Franco, com uma Playstation 5.

E, finalmente, o 4.º prémio saiu a André Filipe Encarnação, da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, que receberá um telemóvel iPhone 13.