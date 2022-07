Centro Desenvolvimento Humano acolhe entrega de prémios do concurso 'Passaporte Cecília Zino'

No próximo dia 18 de Julho, segunda-feira, pelas 15 horas, vai realizar-se a entrega dos prémios aos vencedores do sorte da iniciativa ‘Passaporte Cecília Zino’, no Centro para o Desenvolvimento Humano, no Funchal.

Esta iniciativa teve como objectivo primordial, incutir hábitos de consumo, relativos a arte e cultura de qualidade, através do estímulo a visitas a centros de exposições, museus ou espaços culturais, por parte das crianças/jovens madeirenses, sobretudo aqueles que possuam programação de exibições ou exposições temporárias, atribuindo um prémio, através de sorteio, a titulares de passaportes que tenham um mínimo de 12 (doze) carimbos.

Os prémios serão entregues pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, pelo presidente do Conselho de Administração da Fundação Cecília Zino, Adolfo Brazão e pelo vice-presidente do Conselho de Administração e presidente do Conselho Executivo da Fundação Cecília Zino, João Sá Mota.