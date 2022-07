Pedro Calado quer freguesias a incentivar aproximação dos jovens à Cultura

Pedro Calado pretende que a juventude tenha um maior conhecimento histórico e, neste sentido, o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) defende o envolvimento das Juntas de Freguesia para incentivar a visita dos jovens aos espaços culturais da cidade.

A sugestão foi deixada, hoje, pelo autarca, no decorrer do sorteio relativo ao concurso 'Passaporte Fundação Cecília Zino', que teve lugar, na sede daquela fundação.

O presidente da autarquia fez questão de “valorizar” esta iniciativa e assumiu, desde já, o compromisso de envolver as juntas de freguesia na sua divulgação numa edição futura.

Foi uma forma de levar a juventude a ter conhecimento histórico dos nossos espaços culturais e, dessa forma, procurar dinamizar os mesmos.

Calado felicitou ainda a "visão estratégica da Fundação em promover a Cultura da região" e reiterou a disponibilidade da autarquia para "continuar a colaborar nesta iniciativa privada e outras".

A 11 de Fevereiro de 2022, a CMF e a Fundação Cecília Zino, assinaram um protocolo de colaboração, que teve por objectivo incentivar as crianças e jovens madeirenses, entre os 10 e os 18 anos, a visitarem centros de exposições, museus ou espaços culturais.

A autarquia do Funchal cedeu os espaços a visitar, tais como, o Teatro Municipal Baltazar Dias, o Museu a Cidade do Açúcar, o Museu Henrique e Francisco Franco e a Capela da Boa Viagem, visando promover a cultura. Por cada visita, os jovens recebiam um carimbo. Estão integrados neste projeto museus e centros culturais tutelados pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

O concurso decorreu até 30 de Junho, tendo sido distribuídos 3 mil passaportes.

Os passaportes com mais de 12 carimbos foram hoje sorteados, cabendo aos vencedores diversos prémios, como sejam: uma viagem a Madrid para duas pessoas (1.º prémio), um fim-de-semana a Lisboa ou Porto para duas pessoas (2.º prémio; uma Playstation PS5 (3.º prémio) e um Iphone 13 (4.º prémio).