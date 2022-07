Cerca de 800 empresas criadas em meio ano na Madeira

Nos primeiros seis meses de 2022 nasceram quase tantas sociedades comerciais na Madeira como em todo o ano de 2020 e o valor já representa dois terços do número total de constituições registadas em 2021. O tema constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em grande destaque na primeira página é de Conceição Rosa, uma cidadã da Camacha que conta com 101 anos de vida e de históricas. O pensamento positivo é o segredo da sua longevidade. É um exemplo de boa disposição e só lamenta estar a perder a visão porque gosta de ler a imprensa diária e de bordar.

Outra notícia dá-nos conta que há cerca de 200 paragens cardiorrespiratórias por ano fora do hospital. O número é relevado pelo Serviço de Emergência Médica Regional, numa reportagem que mostra os passos a seguir nas manobras de suporte básico de vida.

Ficamos ainda a saber que o Tribunal Central Administrativo condenou a Câmara Municipal de Santa Cruz a pagar um suplemento salarial a um bombeiro e que foi preparado um novo concurso para impressoras do Governo Regional após dois chumbos na justiça.

Por fim, a estalagem da Ponta do Sol preparada estreias de luxo no Festival ‘Concertos L’, que traz artistas do Brasil, EUA, Espanha, Austrália e Reino Unido.