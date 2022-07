"Enquanto estiver na Câmara não haverá roubo de património"

Sem 'papas-na-língua' a presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol diz que enquanto estiver na Câmara Municipal "não haverá roubo do património dos pontassolenses”.

Um 'dardo' lançado à margem da cerimónia do Dia da Freguesia dos Canhas que seguiu na direcção do Governo Regional por ter autorizado a empresa Ponta do Oeste, S.A., o direito de ocupar um prédio rústico sito na Vargem, na freguesia da Madalena do Mar, terreno, esse, segundo a autarca, é propriedade do Município.

Assim sendo, Célia Pessegueiro diz estar a defender os legítimos direitos patrimoniais da autarquia. confirmando que a edilidade intentou contra o Governo Regional uma acção cível para que o Tribunal confirme e reconheça que o dito prédio pertence ao Município, de resto uma notícia que o DIÁRIO trouxe na edição de quinta-feira.

“Não tivemos outra hipótese que não a de lutar pelo património do município, pelo legítimo património dos pontassolenses”, justificou a presidente perante a população presente na cerimónia e na qual estava a secretária regional do Ambiente.

Célia Pessegueiro não tolera este tipo de abusos, conforme apelidou afiançando que “o património da Ponta do Sol é para proteger” e que o mesmo “será sempre preservado e colocado ao serviço da população, e nunca ao serviço de entidades duvidosas e que em nada vêm contribuir para o crescimento e enriquecimento da Ponta do Sol”.