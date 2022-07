Há zonas de Câmara de Lobos com cobertura de rede móvel insuficiente ou inexistente

Ainda existem zonas do concelho de Câmara de Lobos com cobertura de rede móvel insuficiente ou inexistente.

No caso das ligações de dados móveis o cenário é semelhante, tendo os testes efectuados, apresentado resultados com baixas velocidades e latências elevadas.

Estas são a conclusões do estudo realizado no terreno pela Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).

O presidente da Câmara de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, e o presidente da ANACOM, João Cadete de Matos. reuniram com os presidentes de junta de freguesia do concelho para apresentação do estudo de qualidade de serviço das redes móveis da MEO, NOS e Vodafone, que a ANACOM realizou no concelho, bem como a situação das redes fixas de alta velocidade e as suas perspectivas de desenvolvimento.

De acordo com nota de imprensa enviada pela autarquia, Pedro Coelho referiu que a implementação da NR (5G) é ainda muito reduzida no concelho e falta muito trabalho da parte dos operadores para se atingirem as obrigações de cobertura ambicionadas e níveis de serviços a atingir velocidades de 100 Mbits/s na rede móvel.

O autarca pediu que algumas situações fossem corrigidas nomeadamente na VE6 – Túnel do Curral das Freiras, nas Estradas de Acesso à Eira do Serrado e ao Miradouro da Boca da Corrida, Estrada 1 de Julho, túneis na urbe de Câmara de Lobos, cuja qualidade deteriora atingindo níveis de “Muito Má” e “Má” qualidade.