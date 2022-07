‘Porto Santo Guide’ já se encontra disponível em várias empresas locais

O Porto Santo Guide, novo Directório de Serviços, já se encontra disponível em várias empresas locais, como são o caso dos hotéis, alojamentos locais, agências de viagens, entre outros.

Desde 2013, que este Directório existe com o objetivo de informar todos os que visitam a ilha dourada sobre o que fazer, onde comer e o que visitar. Com a participação de cerca de 60 empresas locais, o Porto Santo Guide contou com o apoio de 50% do valor da sua criação, por parte da Câmara Municipal.

Para Nuno Batista, presidente da edilidade, "a Câmara decidiu apoiar este projecto, com o objectivo de ajudar o nosso tecido empresarial e relançar a economia local. Os comerciantes acreditam neste projecto para divulgar os seus negócios e têm noção que este apoio foi imprescindível, depois do grande retrocesso no desenvolvimento económico e turístico da nossa ilha, devido à pandemia", afirmou.

Além de informativo, o Porto Santo Guide é um documento que pretende afirmar o Porto Santo como um destino turístico para todo o ano. Um destino seguro, diferenciado pelo clima ameno, pelo acolhimento aos turistas e visitantes, pela autenticidade e diversidade, pela qualidade das experiências e pelo compromisso com a sustentabilidade económica social e ambiental.

Para Nuno Batista, os temas do desenvolvimento económico e turístico são de grande importância, sendo que "o que se pretende é apoiar as nossas empresas para que ultrapassem esta fase menos boa e que se possa contribuir para que a economia local possa crescer de forma sustentada através do bem estar económico", concluiu.