Sismo 3.0 registado a sul das Selvagens

Um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter foi registado na Região da Madeira ao final da tarde deste sábado, dia 16 de Julho, mais precisamente a sul da Selvagem Pequena.

Segundo informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo registado pelos sismógrafos da Rede Sísmica do IPMA, foi detectado pelas 20h26 (19h26 UTC). O epicentro do sismo localizou-se a cerca de 350 km do Funchal e a uma profundidade de 20 km.