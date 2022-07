O porta-voz PAN Madeira criticou, no congresso regional, aqueles que consideram que a economia é mais importante do que as pessoas

“O Planeta não deve ser encarado apenas como uma fonte de recursos, mas antes como a nossa casa. Eventualmente, o segredo da nossa sobrevivência, poderá estar intimamente ligado à nossa capacidade de compreendermos que somos apenas do ecossistema Terra, que encerra em si múltiplas comunidades interdependentes entre si, disse.

Já a coordenadora da área animal, Sofia Nóbrega, considerou fundamental a existência duma clínica veterinária pública, reflectindo ainda sobre a pertinência do cargo de Provedor do Animal urbano na Madeira ao invés de um Provedor de Todos os Animais.

A coordenadora da área Social, Mónica Freitas, referiu que é fundamental encontrar soluções para combater o emprego precário, que inviabiliza que os jovens possam ter estabilidade para comprar casa ou constituir família.

Já Décio Alves lançou o tema da preservação ambiental, tendo referido que a situação é problemática, em virtude de não esta a ser invertido o rumo das consequências das alterações climáticas.

O histórico militante Fernando Rodrigues fez a intervenção mais consensual do congresso, tendo defendido a ética na política: "Não podemos continuar a ser governados por aqueles que gerem os seus interesses e não os interesses colectivos".

O congresso considerou que as causas do partido são mais que nunca essenciais para o nosso futuro colectivo.