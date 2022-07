Ângela Pinto, Heitor Lourenço, Isabel Guerreiro, João Mota, Mário Bomba e Rui Unas, que compõem o elenco da comédia 'O Freud explica', já pisaram o palco do Centro de Congressos, onde, daqui a pouco, às 21 horas, vão protagonizar a estreia do espectáculo. Esta peça de teatro, da entidade ‘A Tenda Produções’, é trazida à Região pelo DIÁRIO.

Encenada por Hélder Gamboa, esta comédia é uma adaptação da obra ‘What The Butler Saw’, da autoria do britânico Joe Orton, e vai ser apresentada em duas sessões no Funchal: primeiro espectáculo é esta noite, e no domingo há a segunda e última sessão às 19 horas.

Um consultório serve de cenário para a comédia que conta a história de um psiquiatra conceituado que tenta seduzir uma candidata a secretária durante a entrevista de emprego. No entanto, D. Tucha, a mulher do médico psiquiatra, entra no consultório do marido no exacto momento em que este tinha conseguido convencer a jovem candidata a despir-se para um ‘suposto’ exame médico. Tal como consta na sinopse, a partir desse momento da acção que origina uma data de outros acontecimentos. Em suma: “O consultório vai sofrer um corrupio”.

O conhecido actor, e mais recentemente podcaster e youtuber, Rui Unas, é quem dá vida a este médico psiquiatra, ao passo que Ângela Pinto interpreta a personagem D. Tucha.

De salientar que o enredo de ‘O Freud Explica’ remete-nos para o Portugal dos anos 70/80, pelo que se apresenta como uma sátira social.

Informações úteis

‘O Freud Explica’

Primeiro espectáculo é esta noite às 21 horas

Segundo espectáculo é no domingo, às 19 horas

Local: Auditório Centro de Congressos Casino da Madeira

Encenação: Hélder Gamboa

Elenco: Ângela Pinto, Heitor Lourenço, Isabel Guerreiro, João Mota, Mário Bomba e Rui Unas

Produtor executivo: Miguel Manaças

Organização: DIÁRIO de Notícias da Madeira

Produção: A Tenda Produções

Patrocínio: Alberto Oculista

Apoios: Câmara Municipal do Funchal, Madeira Rent, Dgartes - República Portuguesa

Preços dos bilhetes

Bilhete assinante DIÁRIO - O assinante pode comprar até 4 bilhetes individuais, por cada cartão de assinante. Será obrigatória a apresentação do cartão assinante à porta do evento, juntamente com os bilhetes (20 euros cada bilhete).

Bilhete normal - 24 euros

Locais de venda: Balcão de informações Forum Madeira; Casino da Madeira (balcão da sala de jogo); Tabacaria Silva & Gomes (Av. Infante); Tabacaria Becas (Machico); Clube de Vídeo (Ribeira Brava); e também on-line em iniciativas.dnoticias.pt.

E à venda no local do espectáculo, uma hora antes.