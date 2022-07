Ciência Viva no Verão com a ARDITI

A ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação participa uma vez mais no programa Ciência Viva no Verão, este ano com atividades nas áreas da Fotografia, Física, Biologia, Tecnologia, Floresta e Resíduos.

A Ciência Viva no Verão leva a ciência à rua em todo o país com centenas de atividades organizadas por Centros Ciência Viva em parceria com instituições e associações científicas, autarquias e empresas, sempre na companhia de especialistas.

Na Madeira, a ARDITI coordena sete ações de divulgação de ciência e tecnologia gratuitas, mas a maior parte requer inscrição limitada às vagas disponíveis. As inscrições abrem no dia 11 de Julho, às 15h, e são feitas em www.cienciaviva.pt/verao/2022/. No mesmo site podem ser consultados todos os detalhes sobre as ações programadas.

As atividades coordenadas pela ARDITI são desenvolvidas em parceria com entidades como a Associação Musical e Cultural Xarabanda, a Câmara Municipal do Funchal, o MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (polo da Madeira), o Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente's, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Observatório Oceânico da Madeira e os Serviços Educativos da Torre do Capitão – Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro.