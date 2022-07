Acidente deixa trânsito congestionado na via rápida

Um ferido foi o resultado de um acidente ocorrido há instantes na via rápida, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, na zona do Campo da Barca.

O sinistrado, que seguia na moto, apresenta suspeita de várias fracturas e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O trânsito está bastante congestionado.