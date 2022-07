Via Rápida com várias dificuldades na circulação

Bom dia. O trânsito desta manhã de quinta-feira até começou tranquilo e sem muitos problemas à circulação automóvel, nomeadamente na sempre concorrida Via Rápida. Contudo, nos últimos minutos surgiram problemas no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente entre São Roque e Santo António.

Uma fila de trânsito já considerável, neste momento supera os dois quilómetros, acumula-se entre o túnel dos Marmeleiros e a saída da Via Rápida em Santo António, com tendência crescente.

Há também dificuldades na entrada para a Via Rápida na Cancela e prolongando-se para a zona das Neves, no mesmo sentido.

De acordo com a aplicação Info Vias, o primeiro caso é apenas fruto de tráfego intenso, muito possivelmente na estrada das Madalenas, sem sinais de ter sido um acidente ou avaria. Já no segundo caso, trata-se de uma viatura avariada na via.

Circule com precaução e siga as medidas de condução defensiva.