IL-M diz que o seu candidato às ‘Europeias’ está mais bem posicionado do que o do Chega

O candidato do Chega-Madeira às eleições europeias, Américo Dias, irá ocupar a sexta posição da lista nacional do partido. De acordo com nota do partido esta noite de sábado, "o advogado é, assim, o candidato que esta melhor posicionado entre todos aqueles que foram indicados pelos partidos da Madeira, ficando à frente de Sérgio Gonçalves (que vai em oitavo lugar na lista do PS) e de Rubina Leal (que vai em nono lugar na lista do PSD)", lembram.