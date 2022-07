Pragas mais comuns no Verão

Nesta altura, as altas temperaturas do calor fazem com que os nossos lares fiquem mais vulneráveis à invasão de pragas, que podem causar doenças e ameaças à saúde humana.

As principais pragas nesta estação do ano são as baratas, os ratos, os mosquitos e as formigas.

Com as chuvas típicas do verão, as baratas fogem de seus esconderijos como os esgotos, para se abrigarem em locais de fácil acesso. O instinto de sobrevivência é mais forte que tudo, justamente para não morrerem afogadas.

Ao deixarmos lixo acumulado e desprotegido, chamamos a atenção desta praga capaz de sentir o cheiro a quilômetros de distância. É por esse motivo que elas entram nas nossas casas e fazem a festa com a sujeira.

As formigas escolhem o verão para se proliferar. Este pequeno inseto pode ser visto em residências e empresas por conta de trilhos que formam em direção ao alimento que desejam carregar.

Relativamente aos roedores, o clima quente e húmido faz com que estes procurem alimento e abrigo para se reproduzirem em abundância. Entre as espécies mais comuns, estão presentes na RAM: o murganho, ratazana ou rato de esgoto, rato de telhado ou rato preto.

O mosquito é responsável por provocar a epidemia de dengue, zika e chikungunya nas grandes cidades.

Assim como outras espécies, a dengue é uma das pragas de verão que tendem a se reproduzir mais nesta época. Porém, esse é um sinal alarmante para a saúde humana que é posta em risco.

Como evitar?

Tapar possíveis frestas em lavatórios e ralos;

Evitar zonas com águas paradas;

Minimizar odores provenientes do lixo, com ventilação adequada;

Evitar temperaturas elevadas nos seus ambientes privados;

Manter mesas e móveis de cozinha limpos;

Rotineiramente, livrar-se de ervas daninhas;

Verificar o pêlo dos seus animais de estimação, especialmente os cães.

Não é assim tão difícil.

Resumimos tudo em 4 pontos fulcrais:

- Evite o Acesso;

- Não dê Abrigo;

- Corte o Alimento;

- Dificulte o acesso à Água.

Se suspeitar de algum tipo de infestação, consulte os especialistas e profissionais habilitados que o podem ajudar.

A Extermínio – Higiene Controle, Lda. é uma entidade certificada e especialista em controlo de pragas, identificando a origem e solucionando o problema.

Oferecemos tratamentos personalizados para todo o tipo de pragas, desenvolvendo ações preventivas recorrendo a metodologias adequadas para o controlo pragas com o mínimo impacto em termos de saúde pública e no ambiente.

Fazemos a sua avaliação gratuitamente.

291 930 500

www.exterminio.pt

Viste a nossa página de Facebook e Linkedin!





Grupo Extermínio – Continuamos juntos por um ambiente seguro e controlado desde 1990!