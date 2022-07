Câmara Municipal do Funchal recebe conferência sobre violência doméstica

Apesar da violência doméstica não ser um flagelo recente, continua a ser um tema que necessita de ser abordado, por isso a Câmara Municipal do Funchal e o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados realizam, na próxima sexta-feira, 15 de Julho, uma conferência intitulada 'O silêncio na violência e a criança na Justiça'.

Em 2021 foram 23 pessoas vitimadas por violência domésticas, em que 16 eram mulheres duas eram crianças e cinco eram homens. Relativamente a 2022 até ao momento já foram mortas 16 mulheres, ou seja, tantas quanto no ano transacto.

Segundo um comunicado enviado pela Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, a "sociedade deve estar munida dos adequados instrumentos que permitam salvaguardar as vítimas daquelas práticas de violência doméstica a que acresce o facto de as crianças devem encontrar na Justiça um “berço” que as proteja e auxilie a crescer".

Nesta conferências as prelecções estarão a cargo dos juízes desembargadores Paulo Barreto e Paulo Guerra, bem como do juiz presidente da comarca de Setúbal, Teresa Carvalho e o comissário da PSP, João Paulo Góis.

Já a moderação será realizada pela professora auxiliar convidada da Universidade da Madeira, Dora Pereira, e pelo jornalista Alberto Pita.

O evento vai decorrer, simultaneamente, em regime de web conferência na plataforma Zoom, em formato Webinar, sendo a participação gratuita, mas está sujeita a inscrição pelo seguinte link: https://us02web.zoom.us/j/89570778626?pwd=UkZ5ZC9sSUN3Rit2NFZTblJ6UmFudz09.

A conferência será também transmitida no canal de Youtube do Conselho Regional da Madeira.