315 utentes ucranianos usufruíram de cuidados no Sistema Regional de Saúde

315 utentes ucranianos acolhidos na Madeira, desde o início da guerra, já foram apoiados pelo Governo Regional através do Sistema Regional de Saúde.

Segundo o Instituto de Administração da Saúde, no âmbito dos cuidados do serviço convencionado, o apoio surge nas despesas de saúde para efeitos de reembolso e acordos de facturação (no sector privado), e ainda na comparticipação de medicamentos nas farmácias comunitárias.

Valentyna Chan, representante na Madeira da Associação dos Ucranianos em Portugal afirma que “os ucranianos refugiados que se encontram na Madeira têm tido o apoio necessário e acompanhamento igual ao utente madeirense. A ajuda tem sido muita quer no sector público quer no sector privado, através do reembolso de exames, raios-x, eletrocardiogramas, ressonâncias magnéticas”.

No que diz respeito ao sector público, foram prestados cuidados de saúde hospitalares a utentes ucranianos, nomeadamente no serviço de urgências, imagiologia, internamentos, cirurgias, consultas e diálise. Por sua vez, nos cuidados de saúde primários, a ajuda surge na administração de vacinas, urgências e internamentos.

“Todos os casos que acompanhei, ou na tradução ou no acompanhamento a uma consulta, têm tido boa recetividade por parte dos profissionais de saúde. O sistema de saúde da Madeira é um grande apoio”, refere Valentyna Chan.

A inserção no Sistema Regional de Saúde, através da atribuição do número de utente a todos os ucranianos refugiados permite, desta forma, garantir o acesso aos diferentes serviços de saúde e comparticipações nesta área, refletindo a iniciativa de cooperação e colaboração do Governo Regional perante as famílias de ucranianos acolhidos na RAM.